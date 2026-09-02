Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 2 September 2026 | 18.16 WIB

Dikenal Punya Hoki Kuat, 5 Shio Ini Konon Rezekinya Mengalir Terus

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan peluang yang berbeda. Dalam astrologi Tionghoa, karakter berdasarkan shio kerap dikaitkan dengan cara seseorang menghadapi kesempatan, pekerjaan, hingga urusan finansial.

Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya keberuntungan. Mereka dianggap berani mengambil kesempatan, mampu membangun relasi, serta mempunyai etos kerja yang dapat membantu mencapai tujuan jangka panjang.

Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara tiba-tiba. Dalam penafsiran astrologi, rezeki juga dapat hadir melalui karier yang berkembang, usaha yang semakin maju, hubungan yang membawa peluang, maupun keputusan yang menghasilkan keuntungan.

Namun, ramalan shio tetap merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Kondisi ekonomi seseorang dalam kehidupan nyata tentu dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, keputusan, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang konon memiliki aliran rezeki kuat dan kerap mudah menemukan peluang menguntungkan.

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal memiliki keberanian serta rasa percaya diri yang cukup tinggi. Mereka tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Sifat berani mengambil keputusan tersebut membuat mereka disebut memiliki potensi besar untuk berkembang dalam pekerjaan maupun bisnis.

Ketika keberanian dipadukan dengan kemampuan memimpin dan kreativitas, shio Macan dipercaya mampu menciptakan berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan kondisi finansial.

Mereka juga cenderung tidak takut mencoba sesuatu yang baru selama sudah mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi.

2. Shio Naga

Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh keyakinan, ambisius, dan mempunyai karakter kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak: 4 Zodiak Bakal Hoki Besar Sepanjang September 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak: 4 Zodiak Bakal Hoki Besar Sepanjang September 2026

Rabu, 2 September 2026 | 02.10 WIB

Hoki Datang Bertubi-tubi, 4 Shio Ini Diprediksi Alami Perubahan Nasib di September - Image
Zodiak

Hoki Datang Bertubi-tubi, 4 Shio Ini Diprediksi Alami Perubahan Nasib di September

Selasa, 1 September 2026 | 23.11 WIB

Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial pada September 2026 - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial pada September 2026

Selasa, 1 September 2026 | 22.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore