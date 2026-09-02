5 Zodiak yang Pura-Pura Peduli, Demi Tidak Ingin Terlihat Buruk di Mata Orang Lain

Ilustrasi membantu orang lain/Magnific
JawaPos.com - Zodiak-zodiak berikut mungkin tidak ingin terlihat buruk di depan orang lain.
Mereka merasa perlu untuk menunjukkan kepedulian agar terlihat bertanggungjawab dan menjalankan peran.
Dalam dunia astrologi, yang dikutip dari laman yourtango pada (01/09) ada beberapa zodiak yang sering kali pura-pura untuk peduli. Namun, mereka melakukannya demi kebaikan.
Aquarius
Aquarius sangat tidak nyaman saat harus menghadapi seseorang yang sedang emosi. Mereka sebenarnya ingin pergi daripada harus menghibur seseorang yang sedang menangis. Masalahnya, sikap tersebut dapat membuat mereka terlihat sebagai sosok yang jahat.
Gemini
Gemini memiliki terlalu banyak orang yang harus mereka pedulikan. Namun, mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Meski demikian, mereka hanya mampu memberikan perhatian secara maksimal kepada beberapa orang saja. Oleh karena itu, mereka akan memberikan komentar dan kata-kata penyemangat yang tepat agar terlihat peduli.
Sagittarius
Sagittarius memiliki mood yang berubah-ubah seperti orang lain dan ada kalanya, mereka perlu memprioritaskan dirinya sendiri. Sebesar apapun energi yang mereka miliki, sagittarius tidak pernah ingin mengecewakan siapapun.
Virgo
Virgo cenderung memiliki banyak kesabaran terhadap orang yang mereka anggap berpikiran sempit. Jika berpura-pura peduli adalah cara untuk mencapai branding yang baik, virgo akan melakukannya. Mereka mungkin akan terlihat dalam percakapan, tetapi sebenarnya mereka sedang menyiapkan argumen untuk menjatuhkan lawan bicaranya.
Leo
Banyak orang mengandalkan leo untuk mendapatkan arahan, nasihan, dan pengakuan. Namun, leo juga hanya manusia biasa. Saat seseorang yang tidak terlalu dekat dengan mereka membutuhkan bantuan, leo seringkali justru tidak tersedia.
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