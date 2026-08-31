Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 31 Agustus 2026: Utamakan Tidur dan Jaga Energi

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Senin, 31 Agustus 2026, menempatkan kebutuhan istirahat sebagai salah satu hal yang tidak boleh diabaikan.
Kesibukan yang padat atau terlalu banyak memikirkan berbagai persoalan dapat membuat Aquarius mengurangi waktu tidur tanpa menyadari bahwa kebiasaan tersebut perlahan memengaruhi energi, konsentrasi, dan kenyamanan tubuh saat menjalani aktivitas.
Memulai awal pekan dengan kondisi yang lebih segar akan membantu Aquarius menghadapi berbagai tanggung jawab dengan lebih baik.
Karena itu, jangan menganggap waktu tidur sebagai sesuatu yang dapat terus dikorbankan demi pekerjaan atau aktivitas lain.
Aquarius dapat mulai memperhatikan kembali jam tidur dan mencoba membuat rutinitas malam yang lebih teratur. Apabila beberapa hari terakhir sering tidur larut, kurangi aktivitas yang sebenarnya masih dapat dilakukan pada hari berikutnya agar tubuh mendapatkan kesempatan untuk memulihkan energi.
Selain istirahat, asupan makanan juga perlu mendapatkan perhatian. Tubuh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mendukung aktivitas sehingga Aquarius sebaiknya tidak terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena sedang sibuk.
Memilih makanan yang lebih beragam dan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh sepanjang hari. Sumber vitamin dan mineral seperti vitamin C dan zinc dapat menjadi bagian dari pola makan, tetapi kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda sehingga Aquarius tetap perlu menyesuaikan pilihan makanan dengan kondisi dan kebutuhan pribadi.
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Jawa Pos
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