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Rabbany Wanadriani
Senin, 31 Agustus 2026 | 05.59 WIB

Tak Sekadar Pandai Bicara, 7 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Kekuatan Memengaruhi

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berkomunikasi yang berbeda. Dalam numerologi, perbedaan tersebut dipercaya berkaitan dengan angka yang terdapat dalam tanggal kelahiran seseorang.

Angka kelahiran diyakini memiliki getaran tertentu yang kemudian dikaitkan dengan karakter, pola komunikasi, hingga kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Sebagian orang dianggap memiliki kemampuan lebih kuat dalam menyampaikan gagasan, meyakinkan orang lain, maupun membangun hubungan emosional. Mereka biasanya terlihat percaya diri, komunikatif, dan mampu membuat orang lain tertarik pada apa yang disampaikan.

Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan atau interpretasi, bukan metode ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh tanggal lahir yang dalam numerologi kerap dikaitkan dengan kemampuan memengaruhi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

1. Tanggal 5 – Fleksibel dan Pandai Berargumentasi

Orang yang lahir pada tanggal 5 dikenal memiliki karakter yang luwes dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.

Kemampuan berpikir cepat membuat mereka cukup piawai ketika harus menyampaikan pendapat atau beradu argumen. Mereka juga dinilai mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.

Karakter tersebut membuat pemilik tanggal lahir ini relatif mudah meyakinkan orang lain. Cara berbicara yang fleksibel menjadi salah satu kekuatan ketika mereka ingin menyampaikan gagasan atau memengaruhi sebuah keputusan.

2. Tanggal 9 – Visioner dan Penuh Keyakinan

Mereka yang lahir pada tanggal 9 digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pandangan kuat mengenai sesuatu.

Keteguhan terhadap prinsip membuat mereka mampu menyampaikan keyakinan dengan penuh percaya diri. Tidak hanya sekadar berbicara, mereka juga dinilai dapat mengajak orang lain memahami sudut pandang yang dimilikinya.

Semangat dan kegigihan menjadi modal tambahan bagi pemilik tanggal ini untuk tampil sebagai sosok yang diperhitungkan dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

3. Tanggal 3 – Karismatik dan Pandai Berkomunikasi

Tanggal 3 dikaitkan dengan pribadi yang memiliki kemampuan komunikasi cukup menonjol.

Mereka biasanya mudah mencairkan suasana dan mampu menyampaikan cerita dengan cara yang menarik. Kepiawaian dalam memilih kata membuat pesan yang disampaikan terasa lebih mudah diterima.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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