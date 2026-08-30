Meski Gemar Belanja, 3 Shio Ini Diprediksi Tak Mudah Kehabisan Uang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda dalam menggunakan uang. Ada yang sangat berhati-hati dalam berbelanja, tetapi ada pula yang lebih senang menikmati hasil kerja untuk memenuhi berbagai keinginan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan shio kelahirannya, termasuk dalam urusan finansial. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kecenderungan menikmati kemewahan, tetapi tetap mampu menjaga kondisi ekonominya.

Mereka digambarkan sebagai pribadi pekerja keras yang mampu melihat peluang, mempunyai sumber pemasukan, dan sesekali menggunakan uang untuk memanjakan diri maupun membantu orang lain.

Tentu saja, ramalan shio tidak dapat menjadi ukuran pasti mengenai kekayaan seseorang. Kondisi finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh penghasilan, kebiasaan mengelola uang, keputusan investasi, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Naurakom, berikut tiga shio yang menurut astrologi Tiongkok dipercaya tetap berkecukupan meski memiliki kebiasaan gemar berbelanja dan menikmati hidup.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci digambarkan memiliki selera tinggi dan menyukai berbagai hal yang memberikan kenyamanan. Mereka tidak sekadar ingin menikmati kekayaan, tetapi juga disebut mau bekerja keras untuk mendapatkannya.

Sejak relatif muda, pemilik shio ini dipercaya sudah memahami pentingnya memiliki kondisi finansial yang kuat. Karena itu, sebagian dari mereka digambarkan tertarik menggunakan uang untuk hal-hal yang dapat menunjang perkembangan diri maupun masa depan.

Di sisi lain, Kelinci juga disebut mudah tergoda untuk memanjakan diri. Belanja barang yang disukai atau menikmati pengalaman tertentu bisa membuat pengeluaran mereka cukup besar.

Namun, dalam ramalan tersebut, kebiasaan itu dianggap masih dapat diimbangi dengan kemampuan melihat peluang. Mereka dipercaya mampu mencari sumber keuntungan baru ketika membutuhkan pemasukan tambahan.