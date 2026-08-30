Disebut Titisan Ningrat, 4 Weton Ini Dipercaya Punya Potensi Jadi Orang Berpengaruh

Ilustrasi weton pembawa kekayaan dan kekuasaan (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, jodoh, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki dan keberuntungan.
Salah satu istilah yang cukup sering muncul dalam pembahasan primbon Jawa adalah “aura raja”. Istilah tersebut menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki wibawa, kharisma, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Perhitungan weton sendiri merupakan bagian dari tradisi penanggalan Jawa yang memadukan tujuh hari dalam satu pekan atau saptawara dengan lima hari pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Dalam sejumlah penafsiran primbon, ada beberapa kombinasi weton yang dianggap memiliki karakter kuat dan berpotensi membawa pemiliknya menuju kehidupan yang mapan.
Dilansir dari kanal YouTube Alun Firmansyah, terdapat empat weton yang disebut memiliki aura raja serta peluang untuk memperoleh kekayaan dan pengaruh besar.
Berikut daftarnya.
Pemilik weton Sabtu Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi. Mereka cenderung mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan.
Dalam penafsiran primbon, karakter tersebut membuat Sabtu Wage dipercaya memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan menjalankan amanah.
Potensi mendapatkan rezeki besar serta pengaruh yang luas juga menjadi bagian dari gambaran weton ini. Kerja keras yang dilakukan secara konsisten diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Meski demikian, ada karakter yang perlu dikendalikan, seperti mudah tersulut emosi, keras kepala, atau terlalu sensitif terhadap perkataan orang lain. Sikap rendah hati dan kemampuan mengendalikan diri dipercaya dapat membantu menjaga keberuntungan yang dimiliki.
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Jawa Pos
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