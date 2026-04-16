Punya Segudang Bakat, Jennie BLACKPINK Menjadi ‘100 Orang Paling Berpengaruh di Tahun 2026’ Versi Majalah TIME

Jennie BLACKPINK. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Memiliki banyak karya di bidang musik, Jennie yang dikenal sebagai anggota girlgrup BLACKPINK didapuk menjadi salah satu dari ‘100 Orang Paling Berpengaruh di Tahun 2026’ versi majalah TIME
Dilansir dari Soompi, Kamis (16/4), majalah TIME telah menerbitkan daftar TIME 100 tahun 2026, seleksi tahunan mereka untuk 100 orang paling berpengaruh di dunia.
Jennie adalah salah satu dari 100 orang yang masuk dalam daftar tahun ini, termasuk di kategori artis bersama penyanyi dan aktor lainnya.
Sebagai kontributor tamu, penyanyi Gracie Abrams menulis, “Jennie adalah seorang bintang, saya bisa terus berbicara tentang prestasinya atau pengaruhnya dalam budaya pop.”
Ia menambahkan, “Namun, saat duduk untuk menulis, hal yang terlintas di benak saya adalah bahwa keajaiban di dalam dirinya.”
“Ia memiliki kekuatan yang menarik seperti ‘Jennie sang Artis’ saat Anda menontonnya di layar atau sebagai salah satu dari 100.000 orang di stadion,” tambahnya
Gracie Abrams melanjutkan, “Yang membuat Jennie menjadi bintang sejati adalah bahwa bahkan di saat-saat tenangnya, ia memiliki kehadiran yang mampu menembus semua kebisingan.”
Memiliki ciri khas unik, dan ahli dalam menari, Jennie selalu menarik perhtaian dengan karisma yang ia miliki.
Jennie pun memulai debutnya di bawah YG Entertainment pada bulan Agustus 2016 dan terjun ke dunia akting dengan nama panggung Jennie Ruby Jane dalam serial televisi HBO tahun 2023 The Idol.
Sebelum debut resminya, ia memperoleh pengakuan awal melalui kolaborasi yang terkenal, termasuk ‘That XX’ milik G-Dragon dan tampil di lagu-lagu milik Lee Hi, Seungri, dan G-Dragon.
