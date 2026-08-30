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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 30 Agustus 2026 | 16.27 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Minggu, 30 Agustus 2026: Tunda Pembelian Aset Besar

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Minggu, 30 Agustus 2026, mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan pembelian kendaraan atau properti karena komitmen finansial semacam itu membutuhkan perhitungan yang panjang dan menyeluruh.

Peluang yang terlihat menarik tetap perlu dipertimbangkan dengan kepala dingin agar tidak berubah menjadi beban di kemudian hari.

Pisces mungkin sedang tertarik membeli kendaraan baru atau mendapatkan properti tertentu karena melihat sebuah peluang yang dianggap menarik.

Namun, jangan langsung mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan kesempatan yang sedang tersedia. 

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Minggu, 30 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pembelian dengan nilai besar biasanya membutuhkan perhitungan mengenai uang muka, cicilan, biaya perawatan, pajak, asuransi, serta berbagai pengeluaran lain yang mungkin muncul setelah transaksi dilakukan.

Pisces sebaiknya tidak hanya melihat harga pembelian ketika mempertimbangkan kendaraan. Biaya bahan bakar, perawatan berkala, pajak, asuransi, dan kebutuhan lain juga perlu diperhitungkan agar kemampuan finansial tetap aman setelah kendaraan dimiliki.

Begitu pula dengan properti yang membutuhkan pertimbangan lebih luas. Lokasi, kondisi bangunan, legalitas, biaya perawatan, pajak, serta potensi perkembangan nilai aset perlu diperiksa sebelum transaksi dilakukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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