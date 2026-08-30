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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 30 Agustus 2026: Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 30 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan karena pikiran yang terlalu banyak memikirkan berbagai persoalan dapat membuat tubuh ikut merasa lelah meskipun aktivitas fisik tidak terlalu berat.

Kesibukan dan tekanan yang menumpuk dapat membuat Libra sulit benar-benar menikmati waktu istirahat.

Libra mungkin sedang membawa cukup banyak kekhawatiran mengenai pekerjaan, hubungan, atau kondisi keuangan sehingga penting untuk memberikan kesempatan kepada pikiran agar berhenti sejenak dari berbagai hal yang belum tentu terjadi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 30 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan aktivitas yang membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih seimbang, seperti yoga atau pilates yang dilakukan secara rutin sesuai kemampuan.

Yoga dapat menjadi pilihan bagi Libra yang ingin menggabungkan gerakan tubuh dengan latihan pernapasan dan ketenangan, sedangkan pilates dapat membantu melatih kekuatan serta kontrol tubuh dengan gerakan yang lebih terarah.

Tidak perlu memaksakan latihan yang terlalu berat karena tujuan utama hari ini adalah membantu tubuh terasa lebih nyaman dan pikiran menjadi lebih tenang.

Libra dapat memilih durasi latihan yang sesuai dengan kondisi tubuh. Jika baru mulai berolahraga, lakukan secara perlahan dan berikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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