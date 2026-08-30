Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 30 Agustus 2026: Jaga Daya Tahan Tubuh

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Minggu, 30 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih terutama pada daya tahan tubuh karena kondisi fisik mungkin tidak sekuat biasanya sehingga Scorpio perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas.
Kesibukan dan kurangnya waktu pemulihan dapat membuat tubuh lebih mudah kehilangan energi apabila kebutuhan dasar tidak diperhatikan.
Scorpio sebaiknya memanfaatkan hari Minggu untuk menjaga kondisi tubuh sekaligus mengurangi aktivitas yang berpotensi membuat energi semakin terkuras.
Memberikan waktu istirahat yang cukup dapat membantu tubuh tetap berada dalam kondisi yang lebih baik.
Jika tidak ada kebutuhan penting untuk berada di tempat yang sangat ramai, Scorpio dapat memilih aktivitas yang lebih tenang untuk mengurangi kemungkinan berada terlalu dekat dengan orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan.
Hindari pula terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit apabila memungkinkan karena menjaga jarak dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.
Kebersihan tangan juga sebaiknya tetap diperhatikan, terutama setelah berada di tempat umum atau sebelum makan. Kebiasaan sederhana tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan sehari-hari.
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Jawa Pos
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