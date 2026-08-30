Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 30 Agustus 2026: Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Minggu, 30 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari karena tubuh akan lebih mudah menjaga kebugaran apabila aktivitas fisik dilakukan secara konsisten dan pola makan diperhatikan dengan baik.
Rutinitas yang teratur dapat membantu Leo mempertahankan energi sekaligus menghindari kebiasaan yang membuat tubuh mudah lelah.
Olahraga secara teratur menjadi salah satu hal yang sebaiknya mulai diprioritaskan oleh Leo, terutama jika rutinitas selama beberapa hari terakhir lebih banyak dihabiskan dengan duduk atau bekerja tanpa banyak bergerak.
Namun, aktivitas fisik tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak menjadi beban baru.
Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat karena aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, peregangan, bersepeda, atau latihan ringan sudah dapat membantu tubuh tetap aktif apabila dilakukan secara rutin.
Yang terpenting adalah konsistensi karena olahraga yang dilakukan sesekali dengan intensitas berlebihan tidak selalu lebih baik daripada aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara teratur.
Leo dapat membuat jadwal sederhana yang realistis agar aktivitas fisik lebih mudah menjadi bagian dari rutinitas. Tidak perlu menetapkan target yang terlalu tinggi jika hal tersebut justru membuat semangat cepat menurun.
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Jawa Pos
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