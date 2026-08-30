Ramalan Zodiak Libra 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra harus waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan konflik dengan teman atau rekan kerja. Berhati-hatilah agar tidak menyinggung perasaan orang lain.
Jangan mudah menyerah pada konflik agar Libra mampu menjalani semuanya dengan lancar tanpa drama. Kemampuan Libra untuk tetap tenang di bawah tekanan dan mengatasi situasi yang tegang akan sangat membantu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra perlu mendengarkan pasangan saat dia sedang merasa sedih dan mengungkapkan kebutuhan serta keinginannya. Terkait karir, Libra akan berhasil mencapai target yang diinginkan dalam bisnis atau pekerjaan.
Sementara itu, lakukan aktivitas di luar ruangan atau bergabung dengan pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan jangka panjang. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.
Cinta Libra
Hari ini, Libra perlu mendengarkan dengan saksama apa yang pasangan coba katakan. Dia mungkin sedang merasa sedih dan mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya. Dengarkan dengan telinga dan hati. Jika menunjukkan kepedulian, hubungan Libra akan benar-benar berkembang hari ini.
Karir Libra
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Jawa Pos
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