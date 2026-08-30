Ramalan Zodiak Capricorn 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin merasa sangat termotivasi. Kemungkinan besar, Capricorn ingin mewujudkan apa yang orang lain anggap sebagai mimpi mustahil.



Cobalah mengambil langkah dan berupaya mengubah mimpimu menjadi kenyataan. Capricorn harus mempertimbangkan semua kemungkinan dengan cermat dan praktis agar semuanya berjalan lancar.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 30 Agustus 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus berhati-hati saat membahas masalah hubungan dengan pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkait karir, pertahankan cara kerjamu yang baru dan Capricorn akan membuat atasan terkesan.



Sementara itu, gangguan dan masalah kesehatan yang dialami akhir-akhir ini akan mereda. Terkait keuangan, rencanakan masa depan keuangan dengan mulai mencatat tujuan serta aspirasimu.



Cinta Capricorn