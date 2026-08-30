Ramalan Zodiak Sagitarius 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin akan terluka oleh perilaku orang lain hingga menjadi kesal.
Namun, usaha dan mental Sagitarius dapat membantu untuk mengatasi kesulitan ini. Tetaplah tenang karena Sagitarius akan menemukan potensi untuk mengatasi situasi ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak Sagitarius dapat menghindari konflik dan pertengkaran jika memperhatikan apa yang dikatakan. Terkait karir, beri penghargaan kepada diri sendiri atas semua pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.
Sementara itu, cobalah mengikuti kursus untuk mengalihkan pikiran Sagitarius dari masalah kesehatan yang dialami. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan Sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.
Cinta Sagitarius
Berhati-hatilah karena konflik dan pertengkaran sangat mungkin terjadi. Sagitarius dapat menghindari hal ini jika memperhatikan apa yang dikatakan. Tetapi, Sagitarius mungkin perlu waspada jika pasangan sedang dalam suasana hati yang buruk.
Jangan memperburuk keadaan dari yang seharusnya. Bersikaplah lembut dan penuh perhatian agar Sagitarius mampu melewati hari ini tanpa kerusakan.
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Jawa Pos
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