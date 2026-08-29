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Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Hidup Makin Berkecukupan, 4 Weton Ini Konon Dibanjiri Rezeki dari Berbagai Arah

Weton paling makmur yang siap terima uang dan rezeki jumlah tak biasa./Freepik. - Image

Weton paling makmur yang siap terima uang dan rezeki jumlah tak biasa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Perhitungan weton dalam Primbon Jawa juga sering digunakan untuk melihat berbagai aspek kehidupan, termasuk mengenai rezeki dan kemakmuran. Ada sejumlah weton yang diyakini mempunyai karakter kuat, tekad besar, serta jalan rezeki yang relatif terbuka.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang, ramalan weton tetap menarik untuk disimak.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang disebut memiliki potensi kemakmuran dan dipercaya mudah memperoleh rezeki dalam jumlah besar.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Minggu Wage

Minggu Wage menjadi salah satu weton yang disebut mempunyai karakter kuat dan kemauan besar dalam menjalani kehidupan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, kombinasi hari Minggu dan pasaran Wage menghasilkan neptu 9. Weton ini juga memiliki nilai khusus yang dipercaya memberikan pengaruh tertentu terhadap perjalanan hidup pemiliknya.

Mereka yang lahir pada Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi dengan pendirian kokoh. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka cenderung berusaha keras untuk mewujudkannya dan tidak gampang menyerah meski menghadapi hambatan.

Dalam kepercayaan primbon, weton ini berada dalam naungan yang dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam berbagai usaha. Karena itu, setiap ikhtiar yang dilakukan dipercaya berpeluang mendatangkan hasil positif.

Jalan rezeki Minggu Wage pun disebut dapat terbuka melalui berbagai usaha, terutama ketika mereka mampu mempertahankan ketekunan dan keyakinan terhadap tujuan yang dikejar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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