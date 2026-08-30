Masa Sulit Segera Berlalu, 6 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Makin Terbuka

seseorang yang petik buah kekayaan./Freepik/Yuto@photography
JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung cepat. Ada orang yang harus melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan masa sulit sebelum akhirnya menikmati hasil dari perjuangannya.
Dalam tradisi Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan weton, yakni perpaduan hari dan pasaran kelahiran. Primbon Jawa kemudian digunakan sebagai salah satu rujukan dalam membaca karakter, peruntungan, hingga gambaran rezeki seseorang.
Meski sifatnya merupakan kepercayaan dan bukan kepastian masa depan, ramalan weton masih menarik perhatian masyarakat. Salah satu pandangan menyebut bahwa terdapat sejumlah weton yang dipercaya memasuki fase penuh keberuntungan setelah lama menjalani proses dan bekerja keras.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut sedang berada dalam periode baik dan berpotensi menikmati peningkatan rezeki.
Ibarat petani yang akhirnya memasuki musim panen setelah lama merawat tanaman, pemilik weton berikut dipercaya akan mulai merasakan hasil dari usaha yang selama ini dilakukan.
Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki karakter tegas dan berwibawa. Mereka juga dipercaya mampu mengambil kendali ketika menghadapi situasi sulit.
Perjalanan menuju keberhasilan bagi weton ini disebut tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dilewati sebelum hasil perjuangan mulai terlihat.
Menurut ramalan primbon, fase tersebut perlahan memasuki titik perubahan. Rezeki yang sebelumnya terasa tersendat diprediksi mulai menemukan jalannya.
Usaha yang selama ini dibangun dapat berkembang, sementara kesempatan baru berpotensi muncul dari arah yang tidak disangka. Kerja keras yang dilakukan dalam waktu lama pun diyakini mulai menghasilkan sesuatu yang lebih nyata.
Rabu Pon digambarkan sebagai pribadi yang tekun dan memiliki kesabaran tinggi. Mereka tidak mudah menyerah meskipun harus memulai perjalanan dari kondisi yang sederhana.
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Jawa Pos
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