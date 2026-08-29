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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.47 WIB

4 Zodiak yang Tengah Merasa Hidupnya Berantakan, Sebentar Lagi Menemukan Pencerahan dan Jawaban

Ilustrasi jawaban. (Magnific) - Image

Ilustrasi jawaban. (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini sedang mengalami fase yang cukup melelahkan. 

Menurut pengamatan astrolog, hal ini berkaitan dengan ambisi, tindakan, dan keputusan mereka. 

Mereka juga diprediksi tidak akan berhenti sebelum berhasil mencapai kemenangan dan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan informasi dari laman Yourtango pada (29/08) berikut empat zodiak yang segera keluar dari kondisi hidupnya yang berantakan, karena sebentar lagi mereka akan menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya.  

Sagittarius kemungkinan belakangan sedang mengambil keputusan secara tiba-tiba, emosi tidak stabil, serta membutuhkan ruang pribadi. Keputusan tersebut perlahan akan menemukan jawabannya. Anda juga akan merasakan kebebasan dan dorongan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Pisces belakangan mungkin perlu mengambil beberapa risiko yang sudah diperhitungkan. Tanpa benar-benar menyadarinya, perubahan pola pikir anda yang cukup drastis membuat anda ingin mengatur kehidupan secara lebih mandiri. Kemandirian merupakan hal yang baik, tetapi jangan sampai mengambil keputusan terburu-buru.

Gemini membawa energi yang cukupkuat. Terlalu banyak mengungkapkan  sesuatu yang ada di pikiran anda dalam satu momen bisa membuat anda berada di dalam masalah. Di sisi lain,anda akan menjadi pribadi yang lebih lugas dan langsung pada inti persoalan. Hal tersebut membuat anda menjadi mediator yang profesional kedepan.

Virgo mulai berusaha membuat berbagai hal di dalam dirinya kembali tertata. Proses ini juga berkaitan dengan perjalanan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Momen ini perlu dimanfaatkan untuk kembali terhubung dengan orang terdekat dan menciptakan kenangan indah bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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