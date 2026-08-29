Berani Keluar dari Zona Nyaman, 3 Shio Ini Konon Cepat Berkembang dalam Hidup

JawaPos.com – Perkembangan dalam hidup sering kali bermula dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kesalahan dan kegagalan pun dapat menjadi pengalaman yang membantu seseorang memahami langkah berikutnya.

Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya tidak mudah puas dengan kondisi yang sedang dijalani. Mereka terdorong untuk mempelajari keterampilan baru, mencari pengalaman berbeda, hingga berani keluar dari zona nyaman.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter serupa. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang aktif, penasaran, dan tidak takut menghadapi tantangan demi mendapatkan pengalaman baru.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut tiga shio yang disebut paling gemar mempelajari hal baru dan memiliki semangat untuk terus berkembang.

1. Shio Tikus – Rasa Ingin Tahu Tak Pernah Padam Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok cerdas dengan rasa penasaran yang besar. Mereka disebut tidak mudah puas hanya dengan mengetahui sesuatu dari permukaan.

Ketika menemukan hal yang menarik, Tikus cenderung ingin mencoba dan memahami lebih jauh. Mereka juga tidak selalu menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Bagi karakter yang digambarkan dalam astrologi ini, pengalaman buruk justru dapat menjadi bahan evaluasi. Daripada terus memikirkan kemungkinan gagal, mereka lebih memilih mengambil langkah dan belajar dari hasil yang diperoleh.

Sikap tersebut membuat Shio Tikus dipercaya lebih mudah menemukan pengalaman maupun peluang baru. Keberanian untuk mencoba juga menjadi salah satu alasan mereka disebut tidak mudah terjebak dalam rutinitas.

2. Shio Ular – Tenang, tetapi Selalu Mengamati Dari luar, Shio Ular mungkin terlihat pendiam dan tidak banyak menunjukkan rasa ingin tahunya. Namun, dalam astrologi Tiongkok, mereka justru digambarkan sebagai pribadi yang gemar mengamati dan mempelajari berbagai hal.