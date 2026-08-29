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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.18 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini mungkin perlu melakukan sejumlah penyesuaian agar berbagai aktivitas berjalan lebih lancar. Situasi yang tidak sepenuhnya sesuai harapan dapat membuat Anda kehilangan semangat dan mulai meragukan kemampuan diri sendiri.

Namun, hari ini bisa menjadi momentum untuk kembali mengenali potensi diri. Membangun kepercayaan diri dan menemukan cara pandang baru akan membantu Pisces menghadapi berbagai tantangan dengan lebih tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Sabtu (29/8), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, Pisces perlu lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan. Anda mungkin harus melakukan banyak penyesuaian agar rencana dan aktivitas yang dijalankan tetap berjalan sesuai harapan.

Cinta Pisces

Hubungan asmara Pisces mungkin terasa kurang memuaskan. Perbedaan pendapat dengan pasangan berpotensi membuat hubungan menjadi sedikit tegang dan memunculkan perasaan tidak nyaman.

Saling menyesuaikan diri menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan. Cobalah memahami sudut pandang pasangan tanpa memaksakan kehendak sendiri agar perbedaan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik.

Karier Pisces

Editor: Kuswandi
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