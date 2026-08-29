Ramalan Zodiak Pisces 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin akan mendapatkan kabar baik yang mengejutkan dari luar negeri. Jika ada kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri, mereka pasti akan menelepon atau mengirim pesan untuk memberi tahu pisces tentang kabar baik.
Selain itu, ada kemungkinan pisces diundang untuk berlibur ke luar negeri. Hal ini pasti akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup dan memberikan kenangan seumur hidup. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan, saat terjadi perselisihan dalam hubungan. Terkait karir, pertimbangkan pilihan karir dengan cermat dan nilai pro serta kontranya dengan teliti.
Sementara itu, pisces memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.
Cinta Pisces
Pisces merasa sedikit frustrasi dalam kehidupan percintaan, karena ada beberapa perselisihan dalam hubungan yang membuat stres.
Pisces memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan, dan dia relatif menerima pisces. Hari ini, pisces mampu melihat rintangan kecil apa adanya dan tidak akan memperbesar masalah.
Karir Pisces
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!