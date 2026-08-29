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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.47 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin akan mendapatkan kabar baik yang mengejutkan dari luar negeri. Jika ada kerabat atau teman yang tinggal di luar negeri, mereka pasti akan menelepon atau mengirim pesan untuk memberi tahu pisces tentang kabar baik. 

Selain itu, ada kemungkinan pisces diundang untuk berlibur ke luar negeri. Hal ini pasti akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup dan memberikan kenangan seumur hidup. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan, saat terjadi perselisihan dalam hubungan. Terkait karir, pertimbangkan pilihan karir dengan cermat dan nilai pro serta kontranya dengan teliti.

Sementara itu, pisces memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Terkait keuangan, pada pebisnis akan memperoleh keuntungan dari kontak dengan orang-orang yang berada di posisi tinggi.

Cinta Pisces

Pisces merasa sedikit frustrasi dalam kehidupan percintaan, karena ada beberapa perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. 

Pisces memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan, dan dia relatif menerima pisces. Hari ini, pisces mampu melihat rintangan kecil apa adanya dan tidak akan memperbesar masalah.

Karir Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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