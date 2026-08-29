Ramalan Zodiak Taurus 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com – Seseorang atau sesuatu berpikir atau bertindak yang berlawanan dengan cara zodiak taurus. Perasaan ini semakin diperparah oleh kekuatan taurus yang ingin diakui.
Pasti ada roda yang berderit yang sangat perlu dilumasi dalam situasi ini. Urus hal-hal mendasar terlebih dahulu sebelum taurus mencoba menangani detail spesifik dari situasi tertentu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
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Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu meluangkan waktu untuk melakukan yang terbaik demi memberikan dukungan kepada pasangan. Terkait karir, masalah besar, sulit, dan menuntut, mulai mengecil jika taurus memfokuskan pikiran padanya.
Sementara itu, meditasi dan yoga akan membantu taurus mengendalikan emosi dan memberi perasaan sejahtera. Terkait keuangan, hidup taurus akan menjadi lebih nyaman seiring bertambahnya pendapatan yang diperoleh.
Cinta Taurus
Hari ini, pasangan sedang membutuhkan taurus untuk menemaninya. Luangkan waktu untuk mendengarkannya dan lakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Cobalah untuk meringankan suasana hari ini, agar situasi yang menegangkan tersebut menjadi lebih ringan.
Karir Taurus
Semua strategi dan perencanaan taurus akhirnya membuahkan hasil. Ketika merenung, masalah-masalah besar, sulit, dan menuntut, mulai mengecil begitu taurus memfokuskan pikiran padanya.
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Jawa Pos
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