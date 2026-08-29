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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Sabtu, 29 Agustus 2026: Pilih Pengeluaran yang Bernilai

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Sabtu, 29 Agustus 2026, mengajak untuk mengubah cara memandang pengeluaran karena tidak semua uang yang dikeluarkan untuk kesenangan harus dianggap sebagai pemborosan.

Selama penggunaannya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat yang bertahan lebih lama, pengeluaran tersebut tetap dapat menjadi bagian dari pengelolaan finansial yang sehat.

Libra disarankan lebih memilih pengalaman atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan pribadi dibandingkan membeli barang secara impulsif hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat.

Pengeluaran yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman bermakna dapat menjadi pilihan ketika memang sudah sesuai dengan kemampuan finansial.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dapat mempertimbangkan hobi, pendidikan, kursus, buku, atau kegiatan pengembangan diri sebagai bentuk pengeluaran yang memberikan nilai apabila benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara terencana.

Namun, Libra tetap perlu membedakan antara pengeluaran yang memang memberikan manfaat dengan pembelian yang dilakukan karena sedang mengalami perubahan suasana hati.

Keinginan membeli sesuatu secara tiba-tiba memang dapat terasa menyenangkan pada awalnya, tetapi kepuasan tersebut sering kali tidak berlangsung lama apabila barang yang dibeli sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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