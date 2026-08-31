Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Senin, 31 Agustus 2026: Utamakan Pemulihan dan Jaga Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.
Kesibukan yang terus berlangsung dapat membuat Libra merasa masih mampu melakukan banyak hal, padahal tubuh sebenarnya membutuhkan jeda agar kondisi tetap terjaga.
Jika Libra akhir-akhir ini merasa tubuh belum benar-benar kembali bugar, jangan memaksakan diri untuk langsung menjalankan terlalu banyak kegiatan.
Tidur yang cukup menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan karena kurang istirahat dapat membuat tubuh terasa lebih lelah dan konsentrasi menjadi kurang optimal ketika menjalani aktivitas. Libra dapat mencoba mengatur kembali jadwal tidur agar waktu pemulihan tidak terus berkurang akibat pekerjaan maupun aktivitas lainnya.
Jika selama beberapa hari terakhir Libra terbiasa tidur terlalu larut, cobalah mengurangi kegiatan yang tidak terlalu penting menjelang malam. Memberikan waktu bagi tubuh untuk memasuki kondisi yang lebih tenang dapat membantu membuat waktu istirahat terasa lebih berkualitas.
Libra juga sebaiknya memperhatikan tanda-tanda yang muncul dari tubuh dan tidak mengabaikan keluhan yang terus berulang hanya karena ingin tetap menyelesaikan pekerjaan. Rasa lelah yang semakin sering muncul dapat menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas dan memberikan waktu pemulihan yang lebih cukup.
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Jawa Pos
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