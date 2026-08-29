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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.03 WIB

10 Kepribadian Unik Shio Kuda yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio Kuda (freepik/luisvv) - Image

Ilustrasi shio Kuda (freepik/luisvv)

JawaPos.com – Shio Kuda dikenal sebagai simbol kekuatan, kecantikan, dan kebebasan dalam astrologi Tionghoa.

Kepribadian shio Kuda memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.

Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Kuda.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (28/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Kuda secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.

1. Berani dan mencintai kebebasan

Orang yang lahir dengan shio Kuda dikenal berani, sangat menyukai kebebasan, dan penuh semangat hidup.

Mereka memiliki antusiasme tinggi dalam menjalani berbagai aktivitas yang menjadi bagian dari kesehariannya.

Kebebasan menjadi nilai penting yang selalu mereka jaga dalam menjalani berbagai aspek kehidupan.

Mereka tidak menyukai keadaan ketika harus diatur atau diperintah oleh orang lain secara berlebihan.

Sikap ini membuat mereka lebih nyaman menentukan arah hidupnya sendiri tanpa banyak campur tangan.

Editor: Hanny Suwindari
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