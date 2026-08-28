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Niko Sulpriyono
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.54 WIB

6 Zodiak Paling Senyum di September 2026: Peluang Karier, Keuangan, dan Jalan Baru Mulai Terbuka

Ilustrasi Beruntung (Freepik) - Image

Ilustrasi Beruntung (Freepik)

JawaPos.com - September 2026 membawa lembaran baru bagi banyak orang. 

Setelah melewati berbagai rencana, tantangan, serta keputusan pada bulan-bulan sebelumnya, awal bulan ini dapat menjadi momentum untuk kembali melihat arah kehidupan. 

Sebagian orang mungkin sedang menantikan pekerjaan yang lebih baik, peningkatan kondisi keuangan, perkembangan bisnis, atau hasil dari usaha yang selama ini diperjuangkan.

Dalam astrologi hiburan, terdapat sejumlah zodiak yang dikaitkan dengan peluang dan energi positif sepanjang September 2026

Kesempatan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan karier, koneksi baru, peluang usaha, hingga perubahan kecil yang perlahan membawa seseorang mendekati tujuan besarnya.

Namun, daftar zodiak paling beruntung September 2026 ini bukanlah kepastian mengenai masa depan. 

Astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bahan refleksi. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kemampuan membaca peluang, serta keberanian seseorang dalam mengambil langkah. 

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi memiliki momentum menarik bulan ini? Simak selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube RasikitaID pada Jumat (28/08).

1. Capricorn

Capricorn berada di posisi pertama sebagai zodiak yang diprediksi memiliki momentum paling menarik pada September 2026. 

Zodiak ini sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan kemampuan mempertahankan fokus terhadap tujuan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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