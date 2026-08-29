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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.43 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Awal September 2026: Karier Bersinar, Keuangan Makin Nyaman

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Awal September 2026 membawa kabar cukup positif bagi Capricorn. Jika selama ini ada pekerjaan yang belum terselesaikan atau keputusan yang masih dipertimbangkan, periode ini menjadi waktu yang tepat untuk menuntaskannya.

Sikap tenang dan kemampuan mengendalikan diri dapat membantu Capricorn mengambil langkah yang lebih tepat.

Menariknya, bukan hanya urusan pekerjaan yang menunjukkan perkembangan baik.

Ramalan zodiak Capricorn awal September 2026 juga memperlihatkan peluang mendapatkan pengakuan, hubungan yang semakin hangat, hingga kondisi keuangan yang relatif nyaman.

Lantas, bagaimana peruntungan Capricorn dalam karier, cinta, keuangan dan kesehatan? Cek ramalan selengkapnya yang dilansir dari astroved berikut ini:

1. Karier

Dalam urusan karier, Capricorn diprediksi mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kualitas hasil kerja juga berpotensi mendapatkan apresiasi dari atasan.

Kemampuan menjaga ketelitian dan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dapat menjadi nilai tambah di tempat kerja.

Ini menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan kemampuan tanpa perlu terburu-buru mencari perhatian. Tetap pertahankan sikap profesional agar hasil kerja semakin terlihat.

2. Cinta

Editor: Hanny Suwindari
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