Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.21 WIB

4 Shio yang Dipercaya Sukses Terlambat: Perjuangan Muda Berbuah Kemapanan Setelah Usia 50 Tahun

Ilustrasi Dipercaya Sukses (Freepik) - Image

Ilustrasi Dipercaya Sukses (Freepik)

JawaPos.com - Mengapa sebagian orang tampak berhasil sejak usia muda, sementara sebagian lainnya harus melewati perjalanan panjang sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih mapan? 

Pertanyaan tersebut sering muncul ketika seseorang membandingkan pencapaian hidupnya dengan orang lain. Padahal, setiap orang memiliki waktu dan jalur keberhasilan yang berbeda.

Dalam kepercayaan dan cerita masyarakat mengenai shio, terdapat beberapa sosok yang justru kerap dikaitkan dengan pola keberhasilan yang tidak datang secara cepat. 

Masa muda mereka digambarkan penuh perjuangan, kegagalan, pencarian pengalaman, hingga keputusan yang belum selalu tepat. 

Namun, seiring bertambahnya usia, berbagai pengalaman tersebut perlahan berubah menjadi modal berharga.

Pola inilah yang sering disebut sebagai sukses yang datang terlambat

Bukan berarti seseorang baru menjadi kaya secara tiba-tiba setelah berusia 50 tahun, melainkan hasil dari kerja keras, pengalaman, relasi, kemampuan, dan kematangan dalam mengambil keputusan baru mulai terlihat secara signifikan. 

Lantas, shio apa saja yang sering dikaitkan dengan perjalanan seperti ini? Simak selengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube InspiroStars pada Jumat (28/08).

1. Shio Kerbau, Lambat Membangun tetapi Kuat Mempertahankan Hasil

Shio Kerbau sering digambarkan sebagai sosok pekerja keras, sabar, tekun, dan tidak mudah tergoda mengambil jalan pintas. 

Karakter tersebut membuat perjalanan mereka dalam mencapai keberhasilan terkadang terlihat lebih lambat dibandingkan orang lain. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezekinya Lancar dan Ambisinya Besar, 4 Shio Ini Diprediksi Mudah Sukses - Image
Zodiak

Rezekinya Lancar dan Ambisinya Besar, 4 Shio Ini Diprediksi Mudah Sukses

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.13 WIB

NCT 127 Sukses Mendominasi Tangga Lagu Global Melalui Album Terbaru ‘BLINGY' - Image
Music & Movie

NCT 127 Sukses Mendominasi Tangga Lagu Global Melalui Album Terbaru ‘BLINGY'

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.35 WIB

Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian - Image
Zodiak

Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

Rabu, 26 Agustus 2026 | 02.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore