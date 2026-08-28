4 Shio yang Dipercaya Sukses Terlambat: Perjuangan Muda Berbuah Kemapanan Setelah Usia 50 Tahun

JawaPos.com - Mengapa sebagian orang tampak berhasil sejak usia muda, sementara sebagian lainnya harus melewati perjalanan panjang sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih mapan?

Pertanyaan tersebut sering muncul ketika seseorang membandingkan pencapaian hidupnya dengan orang lain. Padahal, setiap orang memiliki waktu dan jalur keberhasilan yang berbeda.

Dalam kepercayaan dan cerita masyarakat mengenai shio, terdapat beberapa sosok yang justru kerap dikaitkan dengan pola keberhasilan yang tidak datang secara cepat.

Masa muda mereka digambarkan penuh perjuangan, kegagalan, pencarian pengalaman, hingga keputusan yang belum selalu tepat.

Namun, seiring bertambahnya usia, berbagai pengalaman tersebut perlahan berubah menjadi modal berharga.

Pola inilah yang sering disebut sebagai sukses yang datang terlambat.

Bukan berarti seseorang baru menjadi kaya secara tiba-tiba setelah berusia 50 tahun, melainkan hasil dari kerja keras, pengalaman, relasi, kemampuan, dan kematangan dalam mengambil keputusan baru mulai terlihat secara signifikan.

Lantas, shio apa saja yang sering dikaitkan dengan perjalanan seperti ini? Simak selengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube InspiroStars pada Jumat (28/08).

1. Shio Kerbau, Lambat Membangun tetapi Kuat Mempertahankan Hasil Shio Kerbau sering digambarkan sebagai sosok pekerja keras, sabar, tekun, dan tidak mudah tergoda mengambil jalan pintas.