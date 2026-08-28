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Niko Sulpriyono
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.03 WIB

6 Zodiak Banjir Rezeki September 2026, Keuangan Menguat dan Peluang Finansial Datang Tak Terduga Ini

ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - September 2026 membawa harapan baru bagi banyak orang yang sedang menantikan perubahan dalam kondisi keuangan. 

Dalam ramalan zodiak kali ini, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih besar, baik melalui peningkatan penghasilan, pekerjaan, usaha, maupun datangnya keuntungan yang tidak direncanakan.

Ramalan ini menggambarkan adanya peluang finansial yang dapat muncul dari berbagai arah. 

Sebagian zodiak mungkin memperoleh bonus dari pekerjaan, sementara lainnya berpotensi merasakan kelancaran usaha, bantuan dari orang terdekat, atau kesempatan yang membuka pintu penghasilan baru.

Meski demikian, ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. 

Gunakan informasi ini sebagai bacaan ringan dan tetap pertimbangkan keputusan finansial berdasarkan kondisi nyata, perencanaan, serta kemampuan Anda. 

Berikut 6 zodiak yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki pada September 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Jumat (28/08).

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang disebut berpotensi mendapatkan rezeki besar pada September 2026

Zodiak ini dikenal memiliki karakter ambisius dan cenderung berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar diinginkannya. 

Ketika mengalami kegagalan, Gemini biasanya tidak mudah menyerah dan akan mencoba kembali hingga menemukan cara yang dianggap tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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