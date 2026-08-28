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Niko Sulpriyono
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.37 WIB

6 Zodiak Bernasib Baik September 2026: Virgo, Sagitarius hingga Pisces Dipenuhi Hoki dan Rezeki Lagi

Ilustrasi Bernasib Baik (Freepik) - Image

Ilustrasi Bernasib Baik (Freepik)

JawaPos.com - September 2026 dapat menjadi periode yang menarik bagi sebagian orang yang mempercayai ramalan zodiak. 

Ada sejumlah tanda zodiak yang dalam pembacaan kali ini disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan kemudahan, keberuntungan, dan datangnya kesempatan baru.

Ramalan tersebut menggambarkan keberuntungan bukan hanya dari sisi finansial. 

Peluang positif juga dikaitkan dengan pekerjaan, hubungan asmara, keluarga, hingga berbagai kesempatan yang sebelumnya mungkin tidak terduga. 

Karakter masing-masing zodiak turut menjadi bagian dari gambaran yang diberikan.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut akan memiliki nasib baik pada September 2026

Berikut 6 zodiak yang masuk dalam daftar berdasarkan ramalan tersebut yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Jumat (28/08). 

Perlu diingat, ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki peruntungan baik pada September 2026

Dalam ramalan tersebut, Virgo digambarkan sebagai sosok yang menyukai kebersihan, kerapian, dan keteraturan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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