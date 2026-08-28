3 Shio yang Nasibnya di Tahun 2026 Penuh Keberuntungan, Rezeki Bikin Bangkit dari Keterpurukan

JawaPos.com - Garis hidup seseorang tentu jadi salah satu misteri yang tidak dapat terungkap oleh siapa pun.

Seseorang bisa saja jatuh ke jurang kegagalan sekalipun hidupnya sedang berjaya saat segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Begitu pula seseorang juga bisa bangkit dari jurang yang paling dalam sekalipun lalu beranjak menuju puncak yang penuh dengan kemenangan hidup.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan nasibnya di tahun 2026 akan penuh keberuntungan hingga rezeki bisa membuat bangkit dari keterpurukan.

1. Shio Kerbau

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kerbau diramalkan jadi salah satu orang yang tengah diberkahi rezeki.

Keberuntungan dikatakan akan datang memberi kemudahan dalam setiap jalan yang diusahakan.

Hidup mereka yang sempat susah berulang kali mengalami musibah diyakini akan segera bangkit dan meninggalkan semua kemalangan.

Di paruh kedua tahun 2026 ini dikatakan rezeki akan datang menghampiri membuat hidup mereka jadi mapan, stabil, dan jauh dari kesulitan ekonomi.