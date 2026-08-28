Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Sabtu 29 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 29 Agustus 2026 menjadi salah satu topik yang menarik untuk disimak menjelang akhir pekan.

Pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci tentu ingin mengetahui bagaimana peluang mereka dalam urusan karier, keuangan, asmara, hubungan sosial, dan rencana pribadi.

Tanggal Sabtu, 29 Agustus 2026 berada dalam periode Tahun Kuda Api 2026. Energi Kuda Api dikenal dinamis dan mendorong keberanian untuk bergerak, di mana setiap shio mempunyai respons berbeda terhadap energi tersebut.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci untuk Sabtu, 29 Agustus 2026.

1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus berpotensi menjalani Sabtu, 29 Agustus 2026 dengan energi yang cukup produktif.

Astrologi menggambarkan 2026 sebagai tahun yang sibuk sekaligus berpotensi menjadi salah satu periode finansial yang sukses bagi Tikus.

Setelah melewati proses panjang selama beberapa tahun sebelumnya, Tikus mulai memasuki fase ketika hasil kerja keras dapat terlihat lebih nyata.

Dalam urusan karier, peluang untuk memperoleh pekerjaan baru, promosi, atau bertemu dengan orang penting cukup terbuka.

Tikus dikenal cepat membaca situasi dan berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan.

Karakter tersebut dapat menjadi keunggulan ketika harus menentukan langkah berikutnya.

Sabtu dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pencapaian selama beberapa bulan terakhir dan menentukan target yang ingin dikejar menjelang akhir tahun.

Dari sisi keuangan, tema kemakmuran menjadi cukup kuat. Namun, Tikus tetap perlu mengingat bahwa peluang finansial membutuhkan pengelolaan yang disiplin.

Jangan sampai peningkatan pemasukan membuat pengeluaran ikut meningkat tanpa perhitungan. Sisihkan sebagian hasil kerja untuk kebutuhan jangka panjang dan dana cadangan.