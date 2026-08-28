Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Istirahat agar Sakit Kepala Mereda

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Jumat, 28 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi rasa lelah dan sakit kepala dapat muncul apabila tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang memadai.

Kesibukan yang terlalu padat bisa membuat Scorpio terus beraktivitas meskipun tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda bahwa energi mulai menurun.

Karena itu, kemampuan mengenali batas tubuh menjadi penting. Jangan merasa harus menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu waktu ketika kondisi fisik mulai terasa tidak nyaman.

Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat justru dapat membantu Scorpio kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk juga mengingatkan Scorpio agar mengakhiri aktivitas lebih awal apabila mulai merasakan sakit kepala sehingga tubuh memperoleh kesempatan untuk memulihkan energi.

Scorpio mungkin memiliki banyak hal yang ingin diselesaikan, tetapi tidak semua pekerjaan harus dituntaskan dalam satu hari apabila kondisi tubuh sudah mulai menunjukkan tanda kelelahan.