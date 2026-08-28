Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Energi dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap tingkat energi karena rasa mengantuk atau lelah mungkin membuat aktivitas terasa lebih berat daripada biasanya.

Tubuh yang mulai kehilangan tenaga sebaiknya tidak terus dipaksa bekerja tanpa jeda karena kondisi tersebut dapat memengaruhi konsentrasi dan membuat rutinitas terasa semakin melelahkan.

Capricorn dikenal cukup disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, tetapi kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan terkadang membuat waktu istirahat ditempatkan di urutan berikutnya.

Padahal, memberikan tubuh kesempatan untuk memulihkan energi dapat membantu menjaga produktivitas dan membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya tidak memaksa tubuh terus bekerja ketika tanda-tanda kelelahan mulai terasa karena istirahat yang cukup justru dapat membantu menjaga produktivitas dalam jangka panjang.

AstroTalk juga menyoroti aktivitas olahraga bersama sebagai salah satu pilihan yang dapat membantu meningkatkan suasana hati Capricorn, tetapi aktivitas tersebut tetap perlu dilakukan sesuai kemampuan tubuh dan disertai asupan cairan yang cukup.