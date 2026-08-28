Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama pada kondisi tenggorokan karena bagian tubuh tersebut mungkin terasa lebih sensitif dibandingkan biasanya.
Perubahan kecil pada kondisi fisik sebaiknya tidak langsung diabaikan, terutama ketika aktivitas sehari-hari tetap berjalan cukup padat dan tubuh membutuhkan perhatian lebih.
Aquarius mungkin merasa mampu menjalani berbagai kegiatan seperti biasa, tetapi kebiasaan sederhana dalam memilih makanan, minuman, serta mengatur waktu istirahat dapat memberikan pengaruh terhadap kenyamanan tubuh.
Menjaga pola hidup tetap seimbang akan membantu Aquarius menghadapi aktivitas tanpa membuat kondisi tenggorokan semakin terganggu.
AstroTalk menyarankan Aquarius untuk memilih makanan yang memberikan rasa nyaman serta menghindari minuman yang terlalu dingin sebagai langkah menjaga kondisi tenggorokan.
Aquarius sebaiknya tidak menganggap remeh perubahan kecil pada kondisi tubuh. Ketika tenggorokan mulai terasa kurang nyaman, perhatikan kembali pola konsumsi dan pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik.
Jika terbiasa mengonsumsi minuman yang sangat dingin, Aquarius dapat menguranginya sementara dan memilih minuman dengan suhu yang lebih nyaman bagi tubuh. Kebiasaan sederhana ini dapat dilakukan sambil tetap memperhatikan bagaimana tubuh merespons makanan dan minuman yang dikonsumsi.
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Jawa Pos
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