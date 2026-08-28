Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 28 Agustus 2026: Rawat Kulit Kepala dengan Baik

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/annakabanova1)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kondisi kulit kepala karena bagian tersebut dapat menjadi lebih sensitif ketika pola hidup dan perawatan sehari-hari kurang diperhatikan.
Kondisi tubuh yang terasa baik bukan berarti Cancer boleh mengabaikan bagian tubuh yang sering kali luput dari perhatian.
Kulit kepala juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, kualitas istirahat, serta kondisi emosional.
Karena itu, Cancer sebaiknya tidak hanya berfokus pada kebersihan rambut, tetapi juga memperhatikan pola hidup secara keseluruhan agar tubuh tetap terasa nyaman.
AstroTalk secara khusus menyarankan Cancer memberikan perhatian lebih kepada kulit kepala pada hari tersebut.
Cancer dapat mulai memperhatikan kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan rambut, memilih produk perawatan yang sesuai, dan tidak terlalu sering menggunakan produk yang dapat membuat kulit kepala terasa tidak nyaman.
Jika muncul rasa gatal, kering, berminyak berlebihan, atau keluhan lain yang terus berulang, sebaiknya Cancer tidak mengabaikannya. Perhatikan pula apakah keluhan tersebut muncul setelah menggunakan produk tertentu atau ketika kondisi tubuh sedang kurang fit.
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Jawa Pos
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