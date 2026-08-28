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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 16.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 28 Agustus 2026: Nikmati Aktivitas di Luar Ruangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Jumat, 28 Agustus 2026, dapat dijaga dengan memberikan tubuh kesempatan untuk menikmati aktivitas di luar ruangan.

Pikiran yang terlalu penuh dengan pekerjaan, keuangan, maupun target kebugaran dapat membuat tubuh ikut merasa lelah sehingga Gemini membutuhkan cara yang lebih santai untuk menjaga keseimbangan.

Menjaga kesehatan tidak harus selalu dilakukan melalui target olahraga yang ketat.

Gemini juga membutuhkan kegiatan yang membuat pikiran lebih rileks, memberikan suasana berbeda, dan membantu tubuh beristirahat dari rutinitas yang terlalu padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Gemini menghabiskan waktu di luar ruangan dan menikmati suasana alam daripada terlalu stres memikirkan persoalan kebugaran.

Gemini tidak harus selalu mengukur kesehatan melalui target olahraga yang ketat karena tubuh juga membutuhkan kegiatan yang membuat pikiran lebih rileks dan memberikan kesempatan untuk bernapas dari rutinitas.

Berjalan santai di lingkungan terbuka, menikmati taman, melakukan aktivitas ringan, atau sekadar menghabiskan waktu di tempat yang memiliki udara segar dapat menjadi pilihan yang menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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