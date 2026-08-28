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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 16.47 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Tubuh dan Redakan Kecemasan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Jumat, 28 Agustus 2026, dapat terbantu melalui aktivitas fisik sederhana yang membuat tubuh bergerak sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk melepaskan tekanan.

Rasa cemas mengenai berbagai persoalan dapat membuat energi terasa lebih cepat terkuras sehingga Aries perlu memberikan perhatian pada keseimbangan antara kondisi fisik dan emosional.

Kesibukan pekerjaan, persoalan keuangan, maupun urusan hubungan dapat membuat pikiran sulit benar-benar beristirahat.

Karena itu, aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin dapat menjadi cara untuk membantu Aries menjaga kebugaran sekaligus menciptakan suasana hati yang lebih tenang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Aries melakukan aktivitas seperti berjalan kaki atau olahraga ringan karena kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kondisi fisik sekaligus membantu suasana hati menjadi lebih baik.

Aries tidak perlu langsung melakukan olahraga berat untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik. Berjalan santai selama beberapa waktu pun dapat menjadi pilihan yang cukup baik apabila dilakukan secara konsisten.

Jika pekerjaan membuat Aries lebih banyak duduk sepanjang hari, luangkan waktu untuk berdiri, melakukan peregangan, atau berjalan sebentar agar tubuh tidak terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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