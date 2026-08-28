Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 28 Agustus 2026: Atur Beban Kerja agar Seimbang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Jumat, 28 Agustus 2026, mungkin terasa lebih berat dibandingkan biasanya karena tanggung jawab yang harus diselesaikan membutuhkan perhatian dan energi yang cukup besar.
Banyaknya pekerjaan dapat membuat Capricorn merasa harus terus bergerak tanpa jeda agar seluruh tugas selesai tepat waktu, tetapi pola seperti ini justru berisiko membuat konsentrasi menurun.
Capricorn dikenal memiliki kemampuan untuk bekerja secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Namun, kondisi kali ini mengingatkan bahwa bekerja keras tidak selalu berarti harus menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus.
Mengatur ritme, menentukan prioritas, dan memahami kapan membutuhkan bantuan justru dapat membuat hasil kerja menjadi lebih baik.
Ketika daftar tugas mulai terasa terlalu panjang, Capricorn sebaiknya menentukan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu agar energi tidak habis untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya masih dapat ditunda.
Hindari kebiasaan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa menyelesaikan tugas sebelumnya karena pola tersebut justru dapat membuat konsentrasi berkurang dan pekerjaan terasa semakin melelahkan.
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Jawa Pos
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