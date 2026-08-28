Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Energi Saat Bekerja

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Karier Libra pada Jumat, 28 Agustus 2026, mungkin terasa cukup melelahkan karena pekerjaan dapat menguras energi, terutama bagi Libra yang bekerja dalam bidang pelayanan pelanggan atau profesi yang mengharuskan interaksi intensif dengan banyak orang.
Kondisi tersebut dapat membuat Libra lebih mudah lelah secara fisik maupun emosional apabila tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup.
Menghadapi banyak karakter dalam satu hari tentu membutuhkan kesabaran. Karena itu, Libra perlu menjaga cara berkomunikasi agar tekanan pekerjaan tidak membuat respons menjadi terlalu emosional.
Kemampuan mengendalikan diri akan membantu Libra menyelesaikan tanggung jawab tanpa membiarkan situasi kecil berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
AstroTalk secara khusus menyoroti bahwa pekerjaan dapat membuat Libra merasa terkuras, terutama apabila bekerja di bidang customer service.
Jika menghadapi pelanggan yang sulit, Libra sebaiknya tidak langsung membawa perkataan mereka sebagai persoalan pribadi karena sebagian besar situasi tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang mereka hadapi, bukan mengenai kemampuan Libra sebagai individu.
Tetap gunakan bahasa yang sopan dan profesional sambil berusaha mencari solusi yang paling masuk akal berdasarkan aturan yang berlaku. Hindari membalas nada bicara yang keras dengan emosi karena hal tersebut justru dapat memperpanjang persoalan.
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Jawa Pos
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