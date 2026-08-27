Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 6 Shio Ini Disebut Bernasib Baik Sepanjang Hidup

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang aman, bahagia, dan berkecukupan. Selain kerja keras, sebagian masyarakat juga masih mempercayai ramalan astrologi sebagai salah satu cara untuk melihat gambaran mengenai karakter dan peruntungan seseorang.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter serta gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki kemampuan bisnis, ada pula yang dipercaya lebih mudah membangun hubungan baik atau meraih kesuksesan dalam karier.
Meski bersifat kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan, ramalan semacam ini tetap menarik untuk dibaca sebagai hiburan.
Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki garis hidup penuh keberuntungan dan berpeluang menjalani kehidupan yang sejahtera hingga usia tua.
Shio Kuda sering dikaitkan dengan pribadi yang aktif, gesit, dan mampu bergerak cepat ketika melihat peluang. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki potensi kuat dalam urusan pekerjaan dan finansial.
Mereka juga dikenal tidak mudah menyerah ketika mengejar target. Semangat untuk terus maju membuat Shio Kuda dianggap mampu memanfaatkan kesempatan yang mungkin dilewatkan orang lain.
Dalam urusan karier, kegigihan tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mencapai posisi yang lebih baik sekaligus meningkatkan kondisi finansial.
Kelinci dikenal sebagai simbol kelembutan, keharmonisan, dan keberuntungan. Pemilik shio ini umumnya digambarkan memiliki sifat ramah, suka membantu, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Kemampuan membangun hubungan yang baik dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka. Relasi yang harmonis dapat membuka berbagai peluang, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.
Karena itu, Shio Kelinci kerap disebut memiliki keberuntungan bukan hanya dalam urusan materi, tetapi juga dalam cinta dan hubungan sosial.
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Jawa Pos
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