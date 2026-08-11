Rezeki Makin Deras, 7 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Keemasan

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menghadirkan prediksi mengenai sejumlah shio yang disebut sedang memasuki periode penuh peluang dan keberuntungan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pergerakan energi dan keselarasan antara karakter shio dengan kondisi tertentu dipercaya dapat memengaruhi perjalanan kehidupan seseorang.

Beberapa shio bahkan disebut sedang berada dalam fase yang lebih positif. Kesempatan baru diprediksi bermunculan, sementara sejumlah harapan yang sempat tertunda dipercaya mulai menemukan jalan untuk diwujudkan.

Keberuntungan tersebut tidak hanya digambarkan dalam bentuk materi, tetapi juga peluang pekerjaan, hubungan sosial, ketenangan batin, hingga kesempatan untuk kembali mengejar impian lama.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut akan mendapatkan limpahan hoki dan peluang positif.

Berikut daftarnya.

1. Shio Kelinci – Kesabaran Mulai Berbuah Pemilik Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut, sabar, dan cenderung tidak terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, mereka disebut mulai memasuki fase yang lebih menjanjikan. Berbagai usaha yang selama ini dilakukan perlahan dapat menunjukkan hasil.

Harapan yang sempat dianggap sulit diwujudkan juga dipercaya mulai mendapatkan peluang baru. Perubahan positif tidak selalu hadir dalam bentuk besar, tetapi dapat dimulai dari kejadian sederhana yang kemudian membawa dampak lebih luas.