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Cicilia Margarettha
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.16 WIB

Apakah Zodiakmu Masuk? 4 Zodiak Ini Banjir Rezeki Hingga 10 September 2026

Ramalan Zodiak 10 September 2026 / foto: Pexels.com - Image

Ramalan Zodiak 10 September 2026 / foto: Pexels.com

JawaPos.com - Kabar baik datang bagi sejumlah zodiak yang diprediksi memasuki periode penuh peluang hingga 10 September 2026.

Dalam pembacaan astrologi, fase ini dikaitkan dengan datangnya liputan dalam berbagai bentuk, mulai dari peningkatan peluang finansial, perkembangan karier, hubungan yang lebih suportif, hingga kehidupan rumah tangga yang semakin harmonis.

Libra, Capricorn, Aries, dan Cancer diprediksi memiliki peluang menerima keberuntungan hingga 10 September 2026.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (27/08), menyebut empat zodiak yang diprediksi menerima keberuntungan hingga 10 September 2026.

Dalam pembacaan tersebut, Venus berada di Libra dan dikaitkan dengan meningkatnya daya tarik, peluang, serta keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam kehidupan nyata, rezeki juga dapat hadir dalam bentuk kesempatan kerja, hubungan yang membuka peluang baru, dukungan dari orang terdekat, atau kemampuan mengelola sumber daya dengan lebih baik.

Berikut empat zodiak yang diprediksi menerima keberuntungan hingga 10 September 2026:

1. Libra

Libra menjadi salah satu zodiak yang menarik berbagai peluang. Dalam urusan asmara, Libra diprediksi lebih mudah menarik perhatian dan mendapatkan hubungan yang mendukung.

Sementara bagi yang telah memiliki pasangan, diceritakan dapat hadir melalui perhatian, dukungan, atau pengalaman yang memperkuat hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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