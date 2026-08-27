Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra merasa khawatir secara berlebihan tentang hidup. Tingkat kecemasan libra mungkin tinggi, jadi cobalah untuk menguranginya. Jangan terlalu larut dalam hal-hal serius dan jaga agar semuanya tetap sederhana.

Ini mungkin periode sementara yang akan segera berlalu. Usahakan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih, karena hal itu akan membuat libra merasa jauh lebih baik. Jangan khawatir, karena semuanya akan segera kembali normal.

Hari ini, zodiak scorpio perlu bersosialisasi dan membuka diri terhadap jaringan orang baru. Manfaatkan hari ini untuk menjalin pertemanan dan kenalan baru.

Scorpio perlu akan berpartisipasi dalam acara dan program untuk mengenal orang baru. Tingkatkan kemampuan komunikasimu semaksimal mungkin.

Pastikan mencatat detail kontak mereka dan tetap berhubungan, karena hal ini akan sangat membantu scorpio di masa depan. Scorpio tidak pernah tahu kapan peluang baik akan datang dari mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 27 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan perlu melakukan hal-hal yang disukai bersama untuk menciptakan ikatan yang langgeng. Terkait karir, jangan pernah putus asa dan bekerja keraslah untuk meraih hasil yang diinginkan.

Sementara itu, jangan terlalu cemas tentang kesehatan pasangan, karena dia hanya perlu menghirup udara segar. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.