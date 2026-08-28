Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini adalah hari keberuntungan bagi zodiak libra. Energi ini akan terlihat dalam suasana hati libra, dan orang-orang di sekitar juga akan merasakannya.

Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan rencana-rencana yang tertunda. Memiliki rasa percaya diri yang baik akan membantu libra menjadi lebih efisien dan produktif.

Kejujuran dan kebutuhan untuk mengungkapkan setiap pikiran mungkin tidak baik untuk zodiak scorpio secara profesional.

Transit ini membantu scorpio mengatasi masalah sulit san mencapai tujuan dengan menekankan pentingnya diplomasi, taktik, dan mengetahui apa yang harus dikatakan. Ketekunan dan kegigihan adalah kekuatan yang membantu scorpio melangkah lebih jauh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 28 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa mencerahkan hari pasangan dengan melakukan tindakan yang penuh kasih sayang. Terkait karir, carilah tempat untuk bekerja atau belajar yang memungkinkan untuk menghindari gangguan pada hari ini.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan seorang profesional jika libra sedang mempertimbangkan untuk mengenakan batu permata yang menghilangkan kekhawatiran. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.

Cinta Libra