Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (magnific)
JawaPos.com – Hari ini adalah hari keberuntungan bagi zodiak libra. Energi ini akan terlihat dalam suasana hati libra, dan orang-orang di sekitar juga akan merasakannya.
Cobalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan rencana-rencana yang tertunda. Memiliki rasa percaya diri yang baik akan membantu libra menjadi lebih efisien dan produktif.
Kejujuran dan kebutuhan untuk mengungkapkan setiap pikiran mungkin tidak baik untuk zodiak scorpio secara profesional.
Transit ini membantu scorpio mengatasi masalah sulit san mencapai tujuan dengan menekankan pentingnya diplomasi, taktik, dan mengetahui apa yang harus dikatakan. Ketekunan dan kegigihan adalah kekuatan yang membantu scorpio melangkah lebih jauh.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 28 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra bisa mencerahkan hari pasangan dengan melakukan tindakan yang penuh kasih sayang. Terkait karir, carilah tempat untuk bekerja atau belajar yang memungkinkan untuk menghindari gangguan pada hari ini.
Sementara itu, berkonsultasilah dengan seorang profesional jika libra sedang mempertimbangkan untuk mengenakan batu permata yang menghilangkan kekhawatiran. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.
Cinta Libra
Cobalah mencerahkan hari pasangan dengan sebuah tindakan kecil yang penuh kasih sayang. Tindakan kecil akan diingat oleh pasangan dan mendorongnya untuk melakukan upaya serupa dalam memelihara romantisme.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!