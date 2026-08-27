Ramalan Zodiak Leo 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kekhawatiran finansial mungkin muncul hari ini. Zodiak leo mungkin memeriksa saldo dan hanya memiliki sedikit uang. Hal ini mungkin mengejutkan, dan membuat panik.
Mintalah petugas bank untuk memeriksa ulang catatan keuanganmu. Kemungkinan besar terdapat kesalahan. Perbaikannya tidak akan memakan waktu lama, dan leo akan segera bisa bernapas lega kembali.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 27 Agustus 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu meluangkan waktu untuk berkencan dengan pasangan dan menikmati keharmonisan dalam hubungan. Terkait karir, hari ini produktif berkat kemajuan karir dan pengakuan dari rekan kerja.
Sementara itu, dukung orang terkasih yang sedang mengalami masalah kesehatan dengan cara apa pun yang memungkinkan. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.
Cinta Leo
Hari ini, pastikan meluangkan waktu untuk berkencan dengan pasangan. Cobalah menikmati kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan sisi romantis leo kepada pasangan.
Karir Leo
Kemajuan karir dan pengakuan dari rekan kerja menjadikan hari ini produktif. Secara umum, hari ini adalah hari yang sangat baik di sektor karir.
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Jawa Pos
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