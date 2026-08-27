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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan zodiak capricorn dengan orang terkasih mungkin sedang tegang saat ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai rencana. 

Kemungkinan, orang terkasih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dan kesabaran. Beri dia waktu dan ruang untuk menyelesaikan masalahnya. Capricorn akan membutuhkan banyak taktik untuk berurusan dengannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Sekarang adalah saatnya bagi zodiak capricorn dan pasangan untuk mengungkapkan perasaan satu sama lain. Terkait karir, capricorn akan melihat kemajuan pada proyek yang dikerjakan dengan keras.

Sementara itu, pulihkan kesehatan dengan berolahraga teratur dan melakukan diet yang sehat. Terkait keuangan, rencanakan masa depan keuangan dengan mulai mencatat tujuan serta aspirasimu.

Cinta Capricorn

Hari ini, bersantailah bersama pasangan tanpa memperhatikan dunia di sekitar. Jika ada banyak hal yang ingin disampaikan satu sama lain, sekarang adalah saatnya untuk mengungkapkannya. Perasaan capricorn akan diterima dengan baik dan hal ini semakin mendekatkan dengan pasangan. 

Karir Capricorn

Hari ini adalah hari yang produktif dalam hal pekerjaan. Capricorn akan melihat kemajuan pada proyek yang dikerjakan dengan keras, yang akan membantu meningkatkan keuntungan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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