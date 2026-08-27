Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 27 Agustus 2026: Hubungan Makin Dewasa dan Stabil

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 27 Agustus 2026, dapat menjadi ruang untuk membangun kedekatan yang lebih matang.
Hubungan yang berjalan bukan hanya membutuhkan perasaan, tetapi juga komunikasi dan kemauan untuk memahami kebutuhan satu sama lain agar kedekatan dapat berkembang dengan lebih stabil.
AstroTalk menyebut Agustus sebagai salah satu periode yang cukup baik untuk kehidupan cinta Pisces karena pengaruh Jupiter dan Mercury mendukung keharmonisan serta kedekatan emosional.
Pisces yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain. Komunikasi yang jujur dapat membantu hubungan berkembang ke arah yang lebih stabil.
Pasangan Pisces mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai rencana masa depan. Perbedaan tersebut tidak harus menjadi sumber pertengkaran apabila dibicarakan dengan kepala dingin.
Justru pembicaraan mengenai rencana hubungan, tempat tinggal, pekerjaan, atau langkah berikutnya dapat membantu kedua pihak memahami arah yang ingin dituju. Tidak semua perbedaan harus segera mendapatkan jawaban yang sama.
Pisces sebaiknya menghindari kebiasaan memendam perasaan hanya karena takut membuat suasana menjadi tidak nyaman. Perasaan yang terus disimpan dapat berkembang menjadi kesalahpahaman apabila tidak pernah dibicarakan secara terbuka.
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Jawa Pos
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