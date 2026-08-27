8 Kepribadian Unik Shio Monyet yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

ilustrasi shio Monyet. Sumber foto: Your Tango
JawaPos.com – Shio Monyet dikenal sebagai simbol kecerdikan dan kekuatan dalam mitologi Tionghoa yang penuh legenda.
Kepribadian shio Monyet memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.
Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Monyet.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (27/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Monyet secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.
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1. Cerdas dan penuh kecerdikan
Orang yang lahir dengan shio Monyet diyakini diberkati kecerdasan dan kecerdikan alami yang menonjol.
Mereka secara alami penasaran, sedikit nakal, dan pandai menggunakan siasat untuk mencapai tujuan hidupnya.
Sifat sosial yang tinggi membuat mereka mudah bergaul dengan berbagai kalangan di sekitarnya.
Ambisi besar juga menjadi ciri khas yang melekat kuat pada kepribadian shio Monyet ini.
Kemampuan menemukan solusi kreatif membuat mereka mampu belajar dengan sangat cepat dalam berbagai situasi.
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