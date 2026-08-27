Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.18 WIB

8 Kepribadian Unik Shio Monyet yang Jarang Diketahui Menurut Astrologi Tionghoa

ilustrasi shio Monyet. Sumber foto: Your Tango - Image

ilustrasi shio Monyet. Sumber foto: Your Tango

JawaPos.com – Shio Monyet dikenal sebagai simbol kecerdikan dan kekuatan dalam mitologi Tionghoa yang penuh legenda.

Kepribadian shio Monyet memiliki banyak sisi menarik yang jarang diketahui secara mendalam oleh banyak orang.

Astrologi Tionghoa menjelaskan berbagai sifat unik yang membentuk karakter khas dari shio Monyet.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (27/8), dijelaskan delapan kepribadian unik shio Monyet secara lengkap menurut astrologi Tionghoa.

1. Cerdas dan penuh kecerdikan

Orang yang lahir dengan shio Monyet diyakini diberkati kecerdasan dan kecerdikan alami yang menonjol.

Mereka secara alami penasaran, sedikit nakal, dan pandai menggunakan siasat untuk mencapai tujuan hidupnya.

Sifat sosial yang tinggi membuat mereka mudah bergaul dengan berbagai kalangan di sekitarnya.

Ambisi besar juga menjadi ciri khas yang melekat kuat pada kepribadian shio Monyet ini.

Kemampuan menemukan solusi kreatif membuat mereka mampu belajar dengan sangat cepat dalam berbagai situasi.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Banyak Gaya, 8 Ciri Ini Bikin Seseorang Mudah Diperhatikan di Mana Saja - Image
Kepribadian

Tak Perlu Banyak Gaya, 8 Ciri Ini Bikin Seseorang Mudah Diperhatikan di Mana Saja

Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.22 WIB

Diam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Kekuatan Tersembunyi Orang Introvert - Image
Kepribadian

Diam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Kekuatan Tersembunyi Orang Introvert

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00.06 WIB

Dari Pemimpin hingga Dermawan, Ini Kepribadian Berdasarkan Tanggal Lahir - Image
Kepribadian

Dari Pemimpin hingga Dermawan, Ini Kepribadian Berdasarkan Tanggal Lahir

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore