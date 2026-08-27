Tak Perlu Banyak Gaya, 8 Ciri Ini Bikin Seseorang Mudah Diperhatikan di Mana Saja

Ilustrasi orang yang selalu menonjol di keramaian (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang yang kehadirannya langsung terasa meski ia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan? Ada orang-orang yang secara alami mampu menarik perhatian ketika berada di tengah banyak orang.
Daya tarik tersebut tidak selalu berasal dari pakaian, wajah, atau penampilan. Cara bersikap, pola pikir, hingga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain justru dapat membuatnya terlihat berbeda.
Menariknya, menjadi sosok yang menonjol bukan berarti harus selalu menjadi pusat perhatian. Ada kalanya seseorang justru terlihat istimewa karena mampu menjadi dirinya sendiri dengan penuh percaya diri.
Dilansir dari laman Geediting, berikut delapan ciri kepribadian yang membuat seseorang mudah menonjol di tengah keramaian.
Orang yang memiliki daya tarik kuat umumnya tidak terlalu sibuk berusaha menjadi seperti orang lain. Mereka memahami karakter, nilai, dan prinsip yang dimiliki sehingga tidak mudah terbawa arus lingkungan.
Mereka tidak takut memiliki selera berbeda atau mengambil jalan yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Kepercayaan terhadap diri sendiri inilah yang membuat kehadiran mereka terasa lebih autentik.
Seseorang yang mudah menonjol biasanya tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Mereka bersedia menghadapi ketidakpastian selama hal tersebut dapat memberikan pengalaman atau peluang untuk berkembang.
Keberanian mengambil langkah berbeda juga membuat mereka memiliki cerita dan pengalaman yang lebih beragam. Hal inilah yang sering membuat mereka menarik ketika berinteraksi dengan orang lain.
Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, orang yang memiliki karakter kuat tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti.
Mereka mampu mengevaluasi kesalahan, mengambil pelajaran, kemudian mencoba kembali. Sikap pantang menyerah tersebut membuat mereka terlihat tangguh sekaligus memberikan kesan positif kepada orang-orang di sekitarnya.
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Jawa Pos
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