5 Zodiak Paling Malas Komunikasi Lewat Pesan, Membalas Cukup di Dalam Hati

Ilustrasi seseorang yang melihat HP/Magnific

JawaPos.com-Pesan singkat bisa menjadi wajar saat pertama kali berkenalan dengan seseorang.

Namun, beberapa zodiak tetap diketahui sering menghilang dan tidak membalas pesan. Hal ini kerap menjadi persoalan tersendiri dalam membangun komunikasi.

Tidak membalas pesan juga termasuk ke dalam perilaku pasif-agresif. Mereka justru memilih untuk diam dan berharap anda memahami balasan yang mereka lakukan di dalam hati.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (26/08) berikut lima zodiak yang paling malas berkomunikasi lewat pesan dan membalasnya.

Aquarius

Aquarius bukan zodiak yang langsung membalas pesan. Mereka justru bisa lupa bahwa ada pesan yang belum dibalas. Aquarius juga kerap merasa canggung membalas pesan yang tidak penting. Alasan lain aquarius tidak membalas pesan adalah karena mereka sedang berada di tempat yang dekat dengan alam, ataupun tidak memiliki akses internet yang memadai.

Taurus

Taurus menyukai waktu untuk bersantai dan terkadang membalas pesan terasa seperti membutuhkan banyak energi. Bagi taurus, pesan yang ingin anda kirim, mungkin dianggap tidak cukup penting sampai membuat mereka beranjak dan membalasnya. Taurus, datanglah langsung ke tempat mereka berada.

Aries

Aries sadar bahwa satu hari hanya 24 jam.mereka mungkin memasukkan daftar nama anda ke dalam orang-orang yang harus dihubungi, namun kemungkinannya bukan berada di urutan paling atas. Menurut mereka, ada baiknya anda mencoba menyelesaikan masalah anda sendiri. Mereka sudah cukup sibuk melakukan hal multitasking tanpa harus menambah aktivitas membalas pesan ke dalam daftar pekerjaannya.

Virgo